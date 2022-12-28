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Filipinler'de sellerde ölenlerin sayısı 25'e çıktı

Filipinler'de şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 14:14
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Filipinler'de şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi

Filipinler'de sellerde ölenlerin sayısı 25'e çıktı
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Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurulundan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 25'e çıktığı, 9 kişinin yaralandığı, 26 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.

Hayatını kaybeden 25 kişiden 16'sının Mindanao bölgesinden olduğu ve bölgenin afetten en fazla etkilenen yerler arasında bulunduğu ifade edildi.

Ülkenin 18 ilini içeren en az 6 bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde, yaklaşık 45 bin 382 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Sellerden yaklaşık 400 bin kişinin etkilendiği, en az 81 bin kişinin geçici barınaklara sığındığı bilgisi paylaşıldı.

Afette 1196 evin zarar gördüğü, 123 yol ve 12 köprünün sellerden etkilendiği, çok sayıda eve elektrik verilemediği belirtiliyor.

Her yıl ortalama 20 tayfun ve fırtına gibi afetin vurduğu Filipinler, doğal afetlerden en fazla zarar gören ülkelerin arasında yer alıyor.

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