Filipinli gelinin çocuk hayali 10 yıl sonra gerçek oldu

Kütük 18 ay önce erkek çocuğunu kucağına alırken, 10 yıl önce evlenen 29 yaşındaki Nazlı Öztürk de merkezde gördüğü tedaviyle 9 ay önce hamile kaldı. Tüp Bebek Tedavi Merkezi Ünite Sorumlusu Op. Dr. Teoman Haluk Minsin, merkezdeki yüzde 49’luk gebelik oranlarının dünyadaki yüzde 40’lık gebelik seviyesinin üzerinde çıktığını dile getirdi.

Kentte oturan, 10 yıldır çocuk özlemi çeken Rıdvan ve Nazlı Öztürk çifti, Tüp Bebek Tedavi Merkezine başvurdu.

Nazlı Öztürk, ilk tüp bebek tedavisinin ardından 9 ay önce hamile kaldı. 10 yılın ardından bebek heyecanı yaşayan çiftten Nazlı Öztürk, tedavinin çok iyi gittiğini ve sağlık bir bebek dünyaya getirmeye hazırlandığını dile getirdi.

Öztürk, “10 yıldır çocuk sahibi olmak istiyorduk. Birçok yere gittik ancak bu tüp bebek tedavi merkezinde ilk denemizde hamile kaldım. Şu an 9 aylık hamileyim. Her şey gayet yolunda. Gayet başarılı, ilgili, alakalı bir yer. Çok şükür zor bir süreç değildi. Yani beklemek kolay değildi. Çok şükür Rabbim nasip etti, herkese de nasip etsin. Tedavi süreci, her şey çok güzeldi. Hamilelik sürecimi de burada hocam takip etti. Nasip olursa doğumum da burada olacak” dedi.

Rıdvan Öztürk de çocuk sahibi olacakları için çok heyecanlı olduklarını ifade etti.

FİLİPİNLİ MARİA DA ÇOCUK SAHİBİ OLDU

Eskişehirli Atilla Kütük ile tatil için gittiği Filipinlerde tanışıp 11 yıl önce evlendiği Maria Rosa da çocuk sahibi olabilmek için yaklaşık 2 yıl önce Tüp Bebek Tedavi Merkezine başvurdu.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada operatör olarak çalışan Maria Rosa Kütük, başarılı bir tedavi sürecinin ardından 18 ay önce erkek çocuk dünyaya getirdi.

Baran Ali adını verdikleri bebeğini kucağına alan Maria Rosa Kütük şunları söyledi:

“Çocuk sahibi olamıyorduk, buradaki tüp bebek merkezine gelerek şansımı denemek istedim. Çok memnunum ve çok müteşekkirim, buraya geldiğim için. Şimdi 18 aylık bebeğimiz var kucağımıza aldık, çok memnunuz. Yıllardır bekliyordum, bu bir mucizeydi benim için”

Tüp Bebek Tedavi Merkezi Ünite Sorumlusu Op. Dr. Teoman Haluk Minsin, 4 yıl önce kurulan merkezin kısa sürede dünya gebelik oranlarını yakalayıp üzerine çıktığını söyledi.

Tüp bebek merkezlerinde gebelik oranının yüzde 40 civarında olduğunu ve Eskişehir’de yüzde 49’u yakaladıklarını anlatan Minsin şunları söyledi:

“Yaklaşık 38 binin üzerinde hasta kabulü yapmış ve 250’nin üzerinde canlı doğum gerçekleştirmiş bir merkez olarak son derece başarılı bir konumdayız. Bundan ötürü de çok gururluyuz gerçekten. Sürekli giderek artan oranlarda, merkezimize başvuru var. Hatta pandemi süresinde bile biraz hız kesmemize rağmen, yine gebelik başarı oranlarımız korundu ve hasta sayımız giderek arttı. Tüp bebek olarak aylık yaklaşık olarak 90’la 100 siklus arasında tedavi gerçekleştiriyoruz. Yıllık yaklaşık 300’e yakın oranlarda aşılama tedavisi de gerçekleşiyor. Bunlardaki gebelik oranlarımız hep dünyada ki gebelik oranları ile benzer. Hatta bir miktar daha iyi, özellikle tüp bebekle ilgili söyleyebilirim bunu”