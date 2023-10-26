Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Malik: “İsrail, intikam savaşı yürütüyor”

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, Hollanda’nın Lahey kentinde Filistin topraklarında 2014'ten bu yana işlenen suçları soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin ziyaret etti. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan ile görüşen Maliki, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"İNTİKAM SAVAŞI"

Gazze’de çok fazla savaş yaşandığını ama bunun farklı olduğunu belirten El Maliki, bu kez gerçekleşen savaşın ise bir “intikam savaşı” olduğunu belirtti. Maliki, "Bu savaşın Gazze'de yaşanabilir her yerin topyekun yok edilmesinden başka bir amacı yok. Bu savaş askeri planlarla yönetilmiyor, saygı duyulan hiçbir norm yok. Tüm uluslararası savaş kuralları ihlal ediliyor" dedi.

"İSRAİL İNSANLARI ZORLA YERİNDEN EDEREK SAVAŞ SUÇLARI İŞLİYOR"

Maliki, "İsrail, insanları açlığa zorlayarak, insanları zorla yerinden ederek savaş suçları işliyor. Burada asıl aradığımız şey sorumluluk” ifadesini kullandı. El Maliki, uluslararası liderleri, acil olarak ihtiyaç duyulan insani yardımın Gazze'ye ulaştırılabilmesi için İsrail’e ateşkes konusunda baskı yapmaya çağırdı.

UCM Başsavcısı Karim Khan, 2 hafta önce yaptığı açıklamada, İsrail taraf ülke olmamasına rağmen mahkemenin İsrail ve Gazze Şeridi'nde işlenmiş potansiyel savaş suçları konusunda yargı yetkisine sahip olduğunu söylemişti.