Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Malik: “İsrail, intikam savaşı yürütüyor”

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, İsrail'in Gazze'yi tamamen yok etmeyi amaçlayan bir "intikam savaşı" yürüttüğünü söyledi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Malik: “İsrail, intikam savaşı yürütüyor”

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, Hollanda’nın Lahey kentinde Filistin topraklarında 2014'ten bu yana işlenen suçları soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin ziyaret etti. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan ile görüşen Maliki, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"İNTİKAM SAVAŞI"

Gazze’de çok fazla savaş yaşandığını ama bunun farklı olduğunu belirten El Maliki, bu kez gerçekleşen savaşın ise bir “intikam savaşı” olduğunu belirtti. Maliki, "Bu savaşın Gazze'de yaşanabilir her yerin topyekun yok edilmesinden başka bir amacı yok. Bu savaş askeri planlarla yönetilmiyor, saygı duyulan hiçbir norm yok. Tüm uluslararası savaş kuralları ihlal ediliyor" dedi.

"İSRAİL İNSANLARI ZORLA YERİNDEN EDEREK SAVAŞ SUÇLARI İŞLİYOR"

Maliki, "İsrail, insanları açlığa zorlayarak, insanları zorla yerinden ederek savaş suçları işliyor. Burada asıl aradığımız şey sorumluluk” ifadesini kullandı. El Maliki, uluslararası liderleri, acil olarak ihtiyaç duyulan insani yardımın Gazze'ye ulaştırılabilmesi için İsrail’e ateşkes konusunda baskı yapmaya çağırdı.

UCM Başsavcısı Karim Khan, 2 hafta önce yaptığı açıklamada, İsrail taraf ülke olmamasına rağmen mahkemenin İsrail ve Gazze Şeridi'nde işlenmiş potansiyel savaş suçları konusunda yargı yetkisine sahip olduğunu söylemişti.

arap3.jpg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı Yaşam
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı
Dilan Polat arabasını satışa çıkardı... Paralar suyunu çekince internette ilan verdi! Gündem
Dilan Polat arabasını satışa çıkardı... Paralar suyunu çekince internette ilan verdi!
Kızılhaç: Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi Dünya
Kızılhaç: Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı" Dünya
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı"
Nefes kesen maç Fenerbahçe Beko'nun Spor
Nefes kesen maç Fenerbahçe Beko'nun
Ülkede derin yoksulluk var Yazarlar
Ülkede derin yoksulluk var
Hani Türkiyelileştiriyordunuz? Yazarlar
Hani Türkiyelileştiriyordunuz?