Filistin’de hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı. İsrail’in saldırıları 184 gündür sürüyor

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla, İsrail’in Gazze’ye 184 gündür düzenlediği saldırılarda can kaybının 33 bin 175’e çıktığı açıklandı.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 38 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 71 Filistinlinin yaralandığı belirtilirken yaralı sayısının da 75 bin 886’ya yükseldiği aktarıldı.

Diğer taraftan Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin Bölgesi İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick de Gazze'deki insani duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

McGoldrick, 6 aydır devam eden İsrail saldırılarının hedefinde olan Gazze'deki insani durumun "tek kelimeyle felaket" olduğuna dikkat çekti.