Filistin'de ölü sayısı 10 bin 328 oldu

İsrail'in Filistin'e saldırılarında 4 bin 237'si çocuk ve 2 bin 719'u kadın olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bin 328'e yükseldiği açıklandı.

Filistin'de ölü sayısı 10 bin 328 oldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nin önünde düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırıları nedeniyle yaşanan can kayıpları ile oluşan yıkıma ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın, 631'i yaşlı olmak üzere 10 bin 328'e çıktığını belirtti.

Kudra, İsrail saldırılarında 25 binden fazla kişinin de yaralandığını kaydetti.

İSRAİL, HASTANELERE YÖNELİK SALDIRILARINI GENİŞLETTİ

Gazze Şeridi'ndeki hastanelere yönelik saldırılarını genişleten İsrail'in son saatlerde 7 hastaneyi daha hedef aldığını kaydeden Kudra, İsrail'in tehditlerini "Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin boşaltılması" yönünde yoğunlaştırdığını vurguladı.

Kudra, "İsrail'in saldırganlığı sonucu ölen sağlık personeli sayısı 192'ye ulaşırken, 40 ambulans hedef alınarak hizmet dışı bırakıldı. Saldırılarda 120'den fazla sağlık kurumu hedef alındı. Yakıtın tükenmesi nedeniyle 18 hastane ve 40 sağlık merkezi de hizmet dışı kaldı." dedi.

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