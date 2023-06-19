Filistin'den ABD'ye çağrı: İki devletli çözüm seçeceğinin koruyun

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD yönetimine, "iki devletli çözüm seçeceğinin korunması için ciddi önlemler alma" çağrısında bulundu.

İştiyye, Ramallah’ta, Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf başkanlığındaki ABD’li heyetle görüştü.

"İSRAİL’DE REJİM DAHA FAZLA AŞIRILIĞA YÖNELDİ"

İsrail hükümetinin yerleşim yerlerini genişletme ve yıkım politikalarıyla Batı Şeria’yı yeniden işgale hazırlandığını belirten Iştiyye, "İsrail’de rejimin daha fazla aşırılığa yöneldiğini görüyoruz. Mevcut hükümet, tüm uluslararası anlaşmaları ve normları hiçe sayıyor." ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN, İSRAİL’İN YAPTIKLARINA KAYITSIZ KALMAYACAK"

Iştiyye, sahadaki durumun ciddiyetine vurgu yaparak, "İsrail hükümeti, tüm güvenlik ve finansal araçlarıyla ulusal otoriteyi çökmeye zorluyor, kısa vadeli çözüm ve önlemler gerekiyor. Filistin yönetimi, İsrail’in yaptıklarına kayıtsız kalmayacak." diye konuştu.

"FİLİSTİN DEVLETİNİN TANINMASI DAHİL İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM SEÇENEĞİ KORUMALI"

ABD yönetimine, Filistin’in Uluslararası Para Fonu’na katılımına, Birleşmiş Milletlere tam üyeliğine ve Filistin Kurtuluş Örgütü ile ulusal otoritenin ABD için siyasi ortak statüsüne yükseltilmesine destek olma çağrısı yapan İştiyye, "İsrail hükümetinin uzlaşmaya uzak tavrı ve Şarm eş-Şeyh ile Akabe’deki toplantıların sonuçlarını engellemesine karşı ABD yönetiminin iki devletli çözüm seçeneğini korumak için, Filistin Devletinin tanınması dahil, ciddi önlemler alması gerekiyor." dedi.

ABD’den Kudüs'te Filistinlilere hizmet verecek konsolosluğunu yeniden açma sözünü tutmasını isteyen Iştiyye, ABD yönetiminin Washington’daki Filistin Kurtuluş Örgütü ofisinin yeniden açılmasına yönelik vaadini de hatırlattı.

Ürdün'ün Akabe kentinde 26 Şubat'ta, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde de 19 Mart'ta İsrail ile Filistin arasındaki gerilimi azaltmayı hedefleyen, Mısır, Filistin, İsrail, Ürdün ve ABD'den üst düzey siyasi ve güvenlik yetkililerinin katıldığı beşli toplantılar düzenlenmişti.