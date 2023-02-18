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Filistin'in Nablus kentinde 3,2 büyüklüğünde deprem

Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 3,2 ve 1,8 ​​​​​​​büyüklüğünde iki deprem meydana geldiği bildirildi.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 16:55
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Filistin'in'de 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filistin'in Nablus kentinde 3,2 büyüklüğünde deprem
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Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, merkez üssü Nablus olan 3,2 ve 1,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Filistin Sismoloji Merkezi, Kudüs'te de hissedilen depremin yerin 1 ve 2 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini aktardı.

Deprem nedeniyle can kaybı veya hasar oluşmadığı kaydedildi.

Nablus'taki El-Necah El-Vatani Üniversitesi Deprem Merkezi Müdürü Celal el-Dubeyk, 8 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Nablus kentinin 13 kilometre kuzeyinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtmişti.

Dubeyk, depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini söylemişti. (AA)

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