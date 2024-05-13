Mehmet Büyükekşi'nin koltukta kalmak için delegelere neler dağıttığını Şerafettin Tilki ortaya çıkardı

Hiç düşündünüz mü, "Gazeteciler nasıl haber alırlar" diye bilemiyorum.

Bazen bir istihbarat gelir. Günler, haftalar hatta aylarca peşinde koşarsınız.

Eliniz boş kalır.

Bazen hiç ummadık yerden bilgi gelir.

Bomba haber patlatırsınız.

Mutlaka sağlam kaynaklarınız vardır.

Bir nevi bilgi akışını sağlayan istihbarat ağınız olmalı.

Bazen öyle bir an gelir ki.

Armut piş, ağzıma düş misali.

İşte anlatacaklarım tam da bu.

Eski bir kulüp başkanı aradı. Klasik, hal, hatır sormalar.

Nihayet asıl konuya gelip çattık.

“Belçika’da yeğenlerim var. Almanya’daki milli maçlara gitmek istiyorlar. Bilet yok. Yardımcı olabilir misiniz?”

Daha cevap veremeden devam etti:

“Federasyon tüm kulüplere bilet jesti yapıyor. Her delege için 5 bilet ayırmışlar. Bunları kulüplere bildirmişler. Ben muhalefet olduğum için kulüpten ilgi göremedim…”

Evet sevgili dostlar, güzel insanlar. Bu done sonrası kısa bir sörf yaptım.

Mehmet Büyükekşi, hala adaylık kovalıyor. Hala görevde kalmanın planlarını yapıyor.

Maç biletlerini bir anlamda, seçim primi olarak dağıtıyor da denebilir.

Hatta daha farklı şey de denmeli de, neyse demeyelim!

Meğer seçimin EURO 2024 sonrasına denk getirilmesi bu yüzdenmiş.

14 Haziran - 14 Temmuz arası şampiyona oynanacak. Finalden sadece 4 gün sonra seçime gidilecek.

Sadece bilet mi?

Hayır.

Ulaşım.

Uçak.

Tam pansiyon.

Sabah kahvaltı akşam yemek.

Kişiye has davetiye.

Artı her delege için 5 tribün bileti.

Özel hediyeler de vardır.

Heyyy oy sen nelere kadirsin.

Bir koltuk uğruna, neler yapılıyor neler.

Ne acayip vaatler, hareketler..

Büyükekşi koltuk derdinde.

Gurbetçilerimiz başta olmak üzere, futbol severler bilet peşinde.

Federasyon topu UEFA'ya atıp geçiyor.

Taç mı, korner mi, aut mu diye dönüp bakmıyor..

Maç biletleri şimdiden karaborsada yok satıyor!

Bu işten oldukça yüklü gelir elde etmek için simsarlar ortalıkta kol geziyor.

Kısaca millet bilet, bilet diye yanıyor.

Büyükekşi ve ekibi koltuk için bilet dağıtıp oy istiyor.

Şu kendini uzaylı şarkıcı diye lanse eden biri vardı.

Mustafa Topaloğlu.

Al bunu, vur TFF başkanına.

Ülke futbolunun geldiği durum ortada.

Bahis kol geziyor.

Arsene Wenger bile bunu dile getiriyor Türkiye ismini vererek.

Şike dolu maçlar herkesin gözünün önünde oynanıyor.

Takımlar kaleye inmiyor.

Diğeri liderin maçına genç takım ile çıkıyor.

Neler, neler.

Federasyon üç maymunu oynuyor.

Bunlara baktığımızda asıl uzaylı mevcut başkan olmalı!

Değerli gurbetçilerimiz. Rüşvet gibi dağıtılan biletlerden medet ummayın. Federasyona kanıp inanmayın. Biletlerinizi şimdiden almaya bakın.