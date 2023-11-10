Filistinli aktivist Meryem Ebu Dakka Paris'te gözaltına alındı

Revolution Permanente sitesine göre, Meryem Ebu Dakka bu hafta Paris'te sivil kıyafetli 4 polis tarafından gözaltına alındı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden milletvekilli Sebastien Delogu'nun da aralarında olduğu bazı muhalif milletvekilleri, Ebu Dakka'nın gözaltına alınmasını başkentte protesto etti.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üyesi Ebu Dakka, ülke genelinde Filistinlilerin yaşam koşulları hakkında konferans vermek için eylülde Fransa'ya gelmişti.

Ülkenin güneyindeki Marsilya kentinde 16 Ekim'de "kamu düzenini bozduğu" gerekçesiyle polis tarafından durdurulan Ebu Dakka, 45 gün süreliğine ev hapsine alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Ebu Dakka hakkında sınır dışı etme kararı almıştı.

Yerel mahkeme Filistinli aktivistin sınır dışı edilmesiyle ilgili yürütmeyi durdurmayı kararlaştırmıştı.

İçişleri Bakanlığı yerel mahkemenin kararını Danıştaya taşımıştı.

Danıştay 8 Kasım'da aldığı kararda, Ebu Dakka'nın Fransa'da hiçbir bağının bulunmadığını belirterek, Filistinli aktivistin sınır dışı edilmesi kararını onaylamıştı.