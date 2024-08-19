Filistinli iş adamına suikastın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane’de park halindeki otomobilde bulunan 3 kişi maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Filistinli A.K. olay yerinde hayatını kaybederken Filistinli iş adamı F.M. ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan iş adamının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çok sayıda boş kovan tespit etti. Silahlı saldırı ile ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği, "18.08.2024 Pazar günü saat 22.30 sıralarında Kağıthane İlçemizde meydana gelen silahlı saldırı neticesinde yabancı uyruklu A. K. (1994) isimli şahıs hayatını kaybetmiş, şahsın arkadaşı F. M. isimli yabancı uyruklu şahıs da ağır yaralanmıştır” ifadelerini kullandı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin silahla ateş edip, aracına binip çatışma sonrası sokaktan hızla çıkış yaptığı görülüyor.