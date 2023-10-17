Filistinliler sokağa indi

İsrail’in Gazze Şeridi’nde bir hastaneyi bombalaması sonucu 500 kişinin ölmesi, Filistin halkının öfkesini artırdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Filistinliler sokağa indi

Filistinliler, İsrail’in saldırısını protesto etmek için sokağa çıktı.

Hastane tamamen yıkıldı

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in Gazze’nin kuzeyinde yer alan el-Ehli Baptist Hastanesine saldırdığını belirtti. Sözcü, hastanenin tamamen yıkıldığını ve içerideki hastaların, doktorların ve hemşirelerin çoğunun öldüğünü kaydetti. Sözcü, saldırının uluslararası insan haklarına ve savaş kurallarına aykırı olduğunu vurguladı.

Filistin genelinde protestolar

İsrail’in hastane saldırısının duyulmasının ardından Filistinliler meydanlara indi. Gazze Şeridi’nde binlerce kişi, İsrail’in saldırısını kınayarak sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. İşgal altındaki Batı Şeria’da da Filistinliler, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerle çatışmaya girdi. Kudüs’te de Mescid-i Aksa çevresinde gerginlik yaşandı. Filistinliler, İsrail’in saldırılarına son verilmesi ve uluslararası toplumun müdahalesi çağrısında bulundu.

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