Film galasına katılan oyuncular Kırmızı Halı töreninden sonra greve gitti. 63 yıl sonra Hollywood'da bir ilk yaşandı. Yapay zekaya karşı omuz omuza

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı "Oppenheimer" filminin önceki akşam Londra'da prömiyeri yapıldı.

Atom bombasının yapılışını konu alan filmin prömiyerine yönetmen Christopher Nolan ve Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh ve Robert Downey Jr. katıldı.

Filmi ekibi kırmızı halıda birlikte poz verdikten sonra bir anda gözden kayboldu.

"PANKARTLARINI YAZMAYA GİTTİLER"

Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Birliği (SAG-AFTRA) o sırada resmen grev başlattıklarını ilan etti.

Oyuncuların greve katılmak için prömiyerden ayrıldıkları belirtildi. Filmin yönetmeni Nolan, "grev için pankartlarını yazmaya gittiler" ifadesini kullandı.

Film gösterimine oyuncuların katılmaması üzerine Nolan, "Kırmızı halıya katıldıklarını gördünüz, SAG'in başlattığı grev için pankartlarını hazırlamaya gittiklerini sanıyorum" dedi.

Filmin oyuncularından Emily Blunt, kırmızı halıyı terk etmeden önce Deadline'a yaptığı açıklamada "Eğer grev yaparlarsa tüm kadro olarak onlara katılacağız. Bunu yapmak zorundayız" demişti.

SENARİSTLER GREVDEYDİ

Amerikan Senaristler Birliği (WGA) mayıs ayından beri grev yapıyor. Yıllık dizi ve film üretiminde hızlı artışın yaşandığı son yıllarda senaristler, daha zor şartlar altında çalıştıklarını ve bunun karşılığında daha az ücret aldıklarını söylüyor.

''YAPAY ZEKA KISITLANSIN...''

Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Birliği'nin başkanı (SAG-AFTRA) Fran Drescher, Hollywood aktörlerinin de grev başlattığını duyurdu.

63 yıl sonra ilk kez Hollywood'da hem senarisler hem de oyuncular aynı anda grevde. 10 hafta önce greve başlayan yazarlara, oyuncular da dahil oldu.

SAG-AFTRA'nın başkanı Fran Drescher yapay zeka kullanımının kısıtlanması gerektiğine vurguda bulunarak "Makinelerle değiştirilme tehlikesi ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

Aktörlerin de greve gitmesiyle Hollywood'da yapımların 1960'tan beri ilk kez tamamen durma noktasına gelebileceği ifade ediliyor