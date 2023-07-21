Atom bombasının ‘babası’ Oppenheimer’ın Türk bilim insanı Feza Gürsey’e yazdığı mektup sosyal medyayı salladı

Christopher Nolan'un "Oppenheimer" filmi, ünlü fizikçi Robert Oppenheimer'ın hayatını beyaz perdeye taşıdı.

Atom bombasının ‘babası’ Oppenheimer’ın Türk bilim insanı Feza Gürsey’e yazdığı mektup sosyal medyayı salladı

Atom bombasının babası olarak anılan Oppenheimer'ın hayatına ışık tutan bu film, vizyona girdiği anda büyük ilgi gördü.

Ancak filmle beraber dikkatleri üzerine çeken bir başka olay daha sosyal medyanın gündemine düştü.

Oppenheimer, yıllar önce Türk fizikçi Feza Gürsey'e yazdığı mektup, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Feza Gürsey Mektubu:

Oppenheimer, 1962 yılında Türk fizikçi Feza Gürsey'e yazdığı mektupta şu ifadeleri kullanıyor: "T.D.'den, gelecek yıl burada bir yılı karşılayabileceğinizi öğrendim. Umarım öyledir ve sizden haber aldığımda meslektaşlarıma danışacağım ve olumlu düşüncelerimizi kağıda dökeceğiz. Kısa süre sonra tekrar gelmeniz bana doğru geliyor."

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Feza Gürsey Kimdir?

20. yüzyılın önemli matematikçi ve teorik fizikçilerinden biri olarak kabul edilen Feza Gürsey, 1971'den 1991'e kadar Yale Üniversitesi'nin Fizik Bölümü'nde görev yapmıştır. Temel parçacık fiziği alanında yaptığı önemli katkılar nedeniyle, 19 Ocak 1977'de Sheldon Glashow ile birlikte Oppenheimer Ödülü'ne layık görülmüştür.

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Robert Oppenheimer Kimdir?

"Nükleer bombanın babası" olarak anılan Robert Oppenheimer, bilim ve teknoloji dünyasında önemli bir figürdür. Manhattan Projesi başkanlığını yapmış Amerikalı fizikçi ve üniversite profesörüdür. Los Alamos'ta nükleer silahların geliştirilmesinde bilimsel ekibin önderliğini yaparak tarihi bir rol üstlenmiştir. 16 Temmuz 1945'te gerçekleştirilen Trinity testiyle dünyanın ilk nükleer patlaması başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Ancak nükleer silahların kullanımının yarattığı etik ve siyasi tartışmalar nedeniyle, Oppenheimer'in güvenlik soruşturması sürecinde önceden yaptığı bazı siyasi ve sosyal aktiviteleri nedeniyle ABD hükümeti tarafından güvenilmez görülmüş ve 1954'te gizli belgelere erişimi kaldırılmıştır. Bu olay, Oppenheimer'in kariyerine ve yaşamına olumsuz bir etki yapmıştır.

Robert Oppenheimer, nükleer fizik alanındaki önemli katkıları ve Manhattan Projesi'ndeki liderliği nedeniyle bilimsel dünyada ve tarihçiler arasında hala önemli bir figür olarak hatırlanmaktadır.

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