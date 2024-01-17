Film karesi değil gerçek yaşam. Burası Gazze

7 Ekim'den bu yana İsrail ile HAMAS arasında çatışmalar devam ederken en büyük zararı siviller görmeye devam ediyor. İsrail'in aylardır bombaladığı Gazze'den dramatik görüntüler gelmeye devam ediyor. Bu görüntüler film karesinden değil Gazze'deki gerçek yaşamdan. İsrail, Gazze'yi her geçen gün Orta Çağ karanlığına sürüklemeye devam ediyor...

Yayınlanan görüntüde savaşın izleri derinden hissediliyor. Yıkılan ya da hasar evler görüntülere yansırken, savaştan etkilenen sivil halk su dolu caddelerde at arabalarıyla bir yerden başka bir yere gidiyor. Sokakların çöplerle ve enkaz yığınları ile dolu olduğu görülürken, film setine benzetilen yerin gerçek yaşamın tam ortasından olduğu görülüyor.