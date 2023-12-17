Dünyanın en hızlı para kazanan insanı. 3 saniyede bir milyonlarca dolar kazanıyor

Sosyal medya artık neredeyse tüm kullanıcılar için büyük bir para kazanma merkezi haline geldi. Kullanıcılar birbirinden farklı içeriklerle para kazanmanın yollarını ararken Çinli bir yayıncı ezberleri alt üst etti.

Çinli yayıncı Zheng Xiang Xiang da bu sayede haftada milyonlarca dolar para kazanıyor ancak farklı bir tarzla. Xiang, hızlı reklam tanıtımıyla yalnızca bir hafta içinde 100 milyon yuan (18,7 milyon dolar) gibi şaşırtıcı bir gelir elde etti.

Zheng Xiang, her ürünü yalnızca üç saniyede tanıtıyor, devam etmeden önce hızlıca fiyatını belirtiyor, e-ticarette tipik olan alışılagelmiş uzun sunumlardan ve ürün tanıtımlarından kaçınıyor.