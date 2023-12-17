Dünyanın en hızlı para kazanan insanı. 3 saniyede bir milyonlarca dolar kazanıyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ökkeş Bölükbaşı
Çinli bir sosyal medya yayıncısı kadı, 3 saniyede bir tanıttığı ürünlerle milyonlarca dolar kazanıyor.

Sosyal medya artık neredeyse tüm kullanıcılar için büyük bir para kazanma merkezi haline geldi. Kullanıcılar birbirinden farklı içeriklerle para kazanmanın yollarını ararken Çinli bir yayıncı ezberleri alt üst etti.

Çinli yayıncı Zheng Xiang Xiang da bu sayede haftada milyonlarca dolar para kazanıyor ancak farklı bir tarzla. Xiang, hızlı reklam tanıtımıyla yalnızca bir hafta içinde 100 milyon yuan (18,7 milyon dolar) gibi şaşırtıcı bir gelir elde etti.

Zheng Xiang, her ürünü yalnızca üç saniyede tanıtıyor, devam etmeden önce hızlıca fiyatını belirtiyor, e-ticarette tipik olan alışılagelmiş uzun sunumlardan ve ürün tanıtımlarından kaçınıyor.

screenshot-1.png

screenshot-2.png

screenshot-3.png

Son Haberler
Martı sesi ile gülen adam Konuşanlar programında kahkaha tufanı estirdi. Gülmekten karnınız ağrıyacak Gündem
Martı sesi ile gülen adam Konuşanlar programında kahkaha tufanı estirdi. Gülmekten karnınız ağrıyacak
MasterChef All Star eleme gecesi ne zaman? MasterChef All Star’a kim veda edecek? Magazin
MasterChef All Star eleme gecesi ne zaman? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Luka Doncic yine şov yaptı: 40 sayı, 12 ribaunt, 10 asist! Spor
Luka Doncic yine şov yaptı: 40 sayı, 12 ribaunt, 10 asist!
Süleymancıların hocasına iyi hal indirimi verildi. Tarikat yurdundaki çocuk istismarı davasında skandal karar Gündem
Süleymancıların hocasına iyi hal indirimi verildi. Tarikat yurdundaki çocuk istismarı davasında skandal karar
Diyarbakır'da etkili olan sis hava ve kara trafiğini etkiledi Gündem
Diyarbakır'da etkili olan sis hava ve kara trafiğini etkiledi
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi öncesi sürpriz kadro kararı Spor
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi öncesi sürpriz kadro kararı