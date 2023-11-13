Final Fantasy 7 Rebirth’ten yeni sızıntı geldi. Hikayede herkesi şaşırtacak olaylar olacak

Square Enix’in geliştirdiği Final Fantasy 7: Rebirth oyunundan yeni sızıntılar çıktı. Oyunun hikayesine yönelik çıkan söylentilere göre orijinal Final Fantasy 7 oyunundan farklı bir finalle karşılaşabiliriz.

Final Fantasy 7 Remake’in ilk oyunundaki son sahnede Zack’in savaştan sağ çıktığı ve Cloud’un Midgar’a doğru ilerlemesine yardım ettiği görülüyordu. Buradan yeni oyunda, orjinale göre, farklı bir sonla karşılaşma ihtimalimiz ortaya çıkıyor. Yeni oyunda Zack’in hayatta olduğu bir zaman çizelgesi ile karşılaşabiliriz.

Yapımcı Yoshinori Kitase,daha önce yaptığı açıklamada Zack'in FF7 Rebirth'te orijinal oyundan daha büyük bir rol oynadığını doğruladı.

Eylül ayında IGN’e konuşan Kitase, Zack’in yeni oyunda daha fazla görüneceğini ve ekstra bölümler olacağını belirtti ancak fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

Final Fantasy 7 Rebirth’ün Kreatif Direktörü Tetsuya Nomura, daha önce yaptığı bir açıklama oyunun Forgotten Capital’de sona ereceğini doğrulamıştı. Burası, Sephiroth’un Aerith’i öldürdüğü yer olarak biliniyor.

Yeni oyun için yayınlanan ilk fragmanda Aerith, Gelecek, çoktan yazılmış olsa bile, değişebilir” demişti. Buradan ‘Fısıltıların’ çoktan yazılmış olan geleceği korumaya çalıştığı sonucu çıkıyor.

Yeni oyunda Fısıltılar geleceği korumak için ortaya çıkmasa bile Aerith’in Holy’i çağırmaya çalışırken Sephiroth tarafından saldırıya uğrayabilir.

Yeni oyunda daha fazla etkin olması beklenen Zack’in Aerith’i kurtarmak için harekete geçmesi bekleniyor.

ORJİNAL OYUNDA NELER OLMUŞTU?

Final Fantasy 7’nin orijinal oyununda olanları anlatmadan önce bunun spolier içerdiğini uyaralım.

İşte orijinal oyundaki hikayedeki zaman çizelgesi:

Orijinal Final Fantasy 7 zaman çizelgesinde Cloud ve Zack, ana oyundaki olaylardan beş yıl önce "Nibelheim Olayı" olarak bilinen olayın ardından Sephiroth tarafından yaralandı. Çılgın bilim adamı Hojo onları kaçırır ve dört yıl boyunca üzerlerinde deneyler yaparak Cloud'un gücünü artırır ancak beynini karıştırır. Zack onları kaçırdıktan sonra, Shinra onları Midgar'ın eteklerinde yakalayana kadar yaklaşık bir yıl boyunca dolaşırlar.

Başlangıçta Zack, Shinra askerleriyle savaşırken ölür, ancak parti Final Fantasy 7 Remake'in sonunda Fısıltı Habercisi'ni yendiği için geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki olaylar değişir.

Final Fantasy 7 Rebirth 24 Şubat 2024 tarihinde yayınlanacak. Oyun Play Station 5’e özel olarak çıkarken ilerleyen yıllarda PC’ye de gelmesi bekleniyor.

Square Enix, uzun yıllar çok sevilen Final Fantasy 7 oyununu için remake yaparken oyunu ikiye bölmüştü.