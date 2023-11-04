Final maçı öncesi rakip taraftarlara pusu kurdular. Ortalık savaş alanına döndü. Polis ateş açtı

Libertadores Kupası final maçı öncesi Fluminenseli ve Boca Juniorslı taraftarlar Copacabana Plajı'nda birbirine girdi.

Final maçı öncesi rakip taraftarlara pusu kurdular. Ortalık savaş alanına döndü. Polis ateş açtı

Güney Amerika'nın en büyük futbol organizasyonu olan Libertadores Kupası'nda şampiyon bugün belli olacak. Rio de Janeiro'daki Maracana Stadı'nda oynanacak final maçında Arjantin'in Boca Juniors ile Brezilya'nın Fluminense takımları karşı karşıya gelecek.

ÇATIŞMA ÇIKTI
Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları, kentin dünyaca ünlü plajı Copacabana'da karşı karşıya geldi. Gruplar arasında çatışma çıkarken, büyüyen kavgalar plajın karşısındaki ara sokaklara taşarak çatışmalar buralarda da devam etti. Yüzlerce kişilik gruplar sahilde birbirini kovaladı.

PLASTİK MERMİYLE MÜDAHALE ETTİLER
Copacabana Plajı'nı basan polis ekipleri taraftarlara plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Bazı taraftarlar polise şişe atarak saldırdı. Arjantinli bazı taraftarlar ise Fluminenseli taraftarların kendilerine pusu kurduğunu savundu, polisin tutumunu eleştirdi. Rio de Janeiro yaşanan olaylarla bir anda savaş alanına döndü. Bir çok taraftar yaralanırken, bir çok taraftar da göz altına alındı.

PUSU KURDULAR
Olayın ardından açıklama yapan Arjantinli taraftarlar, Fluminenseli taraftarların kendilerine pusu kurduğunu ve polisin müdahalesinin geç olduğunu savundu.

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