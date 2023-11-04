Korna sesiyle koskoca bina yerle bir oldu. Yok artık dedirten görüntü

Kahramanmaraş depreminde zarar gören binalardan biri tek bir darbe ile yıkıldı diğeri ise korna sesleriyle yerle bir oldu. İşte o anlar.

KAYNAK: İHA
Korna sesiyle koskoca bina yerle bir oldu. Yok artık dedirten görüntü

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremlerde hasar alan binalar tek tek yıkılıyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7 üzeri iki depremde Elazığ’da yaklaşık 10 bin bina hasar aldı. Ağır hasarlı binaların yıkımı kent genelinde devam ederken, bazı binalar korna sesi ile bazı binalar da tek dokunuşta yerle bir oluyor.
Merkez Rüstempaşa Mahallesi’nde devam eden yıkımlardan birinde 5 katlı bina, yoğun korna sesi ile yıkıldı. Yine aynı mahallede iş makinesi yardımı ile yapılan yıkımda ise 4 katlı bina, kepçenin tek müdahalesi ile yerle bir oldu.Kent genelinde yıkım çalışmaları devam ediyor.

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