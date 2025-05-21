Finali kazanan takım paraya para demeyecek

UEFA Avrupa Ligi finali bu akşam Tottenham ile Manchester United arasında oynanacak. Kazanan takımı sadece kupa değil, dev bir gelir paketi de bekliyor. BBC Sport’un analizine göre, şampiyon olan kulüp toplamda 54,4 milyon dolara kadar gelir elde edebilecek. Bu rakam, hem Avrupa Ligi şampiyonluğu hem de 2025-26 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılım sayesinde elde edilen gelirleri kapsıyor.

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KILÇIKSIZ 21 MİLYON DOLAR

Finali kazanan takımın kasasına doğrudan yaklaşık 21 milyon dolarlık bir ödül girecek. Bu miktar, UEFA’nın Avrupa Ligi şampiyonu için belirlediği sabit ödül fonunu oluşturuyor. Ayrıca kulüplerin lig aşamasındaki performanslarına göre galibiyet ve beraberlik başına ekstra gelirler de söz konusu. Bu da toplam geliri artırıyor.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRİ BÜYÜTÜYOR

BBC Sport’un değerlendirmesine göre, Avrupa Ligi şampiyonu olan kulüp doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılma hakkı kazanacak. Bu katılım ise kulübe önemli miktarda gelir sağlıyor. Grup aşamasına katılan her kulüp, televizyon gelirleri, yayın hakları ve performans ödülleri dahil olmak üzere toplamda milyonlarca dolar kazanıyor. Bu gelirler, finalin değerini katlıyor.

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SON 16 SONRASI GELİRLER DAHİL DEĞİL

Hesaplamalara UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu sonrası elde edilecek gelirlerin dahil edilmediğini de belirtiyor. Yani 54,4 milyon dolarlık tahmini toplam, sadece grup aşamasına kadar olan kısmı kapsıyor. Bu da finalin finansal potansiyelinin daha da yüksek olabileceğini gösteriyor. Kazanan takım turnuvada ilerledikçe yeni gelir kalemleri elde etmeye devam edecek.