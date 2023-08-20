Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini tabancayla öldürdü

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Tepeköy'de meydana geldi. Fındıkçılıkla uğraşan Sezgin Kaplan, iddiaya göre kendisine ait fındık bahçesinden traktörle geçmeye çalışan ağabeyi Hasan Kaplan'la tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Sezgin Kaplan, ağabeyine tabanca ile ateş açtı, kabzasıyla da yeğeni K.K.'nın başına vurdu. Baba- oğul olayda yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Kaplan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. K.K.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, cinayeti işledikten sonra kaçan Sezgin Kaplan'ı olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.