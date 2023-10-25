Ağabey katili kardeş akıllı çıktı! Ağabeyini 26 bıçak darbesiyle öldürmüştü

İstanbul'da tanınmış bir şarap fabrikasında satış temsilcisi olan Cenk Çağın Ünlü, işe gitmeyince iş arkadaşları 6 Mayıs 2022 günü polise ihbarda bulundu. Çilingirle kapıyı açan polis, Cenk Çağın Ünlü'nün cansız bedenini buldu. Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından binadan valizle çıkan kişiyi arayan polis, bu kişinin Beyoğlu'nda bir otele yerleştiğini tespit etti. Otelde kişi ise maktulün kardeşi Cem İnan Ünlü çıktı. Ünlü'nün üzerinde olayda kullandığı bıçak da ele geçirilerek gözaltına alındı. Cem İnan Ünlü polise ve savcılıkta susma hakkını kullandı.

Tutuklanan kardeş hakkında "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanık Cem İnan Ünlü, ilk duruşmada suçlamayı kabul etmeyerek ağabeyini öldürmediğini, eve gitmediğini ve görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını ileri sürdü. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Cem İnan Ünlü getirildi. Duruşmada anne ve baba da izleyici olarak katıldı.

ADLİ TIP RAPORU ULAŞTI

Mahkeme başkanı, sanık hakkında yeni adli tıp raporunun mahkemeye ulaştığı ve sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu kaydedildi.

TANIK DİNLENDİ

Maktul Cenk Çağın Ünlü'nün ikamet ettiği ve ölü bulunduğu dairenin kira sözleşmesinin üzerinde olduğu belirlenen Tali İpek tanık olarak dinlendi. İpek, maktul ile arkadaş ortamında tanıştığını, ancak kardeşi olan sanığı hiç görmediğini söyledi. İpek, "Cenk içine kapanık biriydi. Hep kendine saklardı. Kardeşiyle alakalı bir şey anlatmadı. Sadece yurt dışında okuduğunu söyledi. Olayla bir ilgim ve bilgim yok. Olayı arkadaşlardan duydum" dedi.

HAKİM: "KİRA SÖZLEŞMESİ NEDEN ÜZERİNDE?"

Mahkeme başkanı, "Dairenin kira sözleşmesi neden senin üzerine?" diyerek tanığa soru yöneltti. İpek de "Nişanlımın yanına taşınacaktım. Cenk o sıralar ev arıyordu. Sonrasında benim evime geçti. Ben buzdolabı ve koltuğu alarak ayrıldım" dedi. Cinayetten sonra Cenk Çağın Ünlü'nün evinde bulunduğu öne sürülen kadın iç çamaşırı ve kadın gözlüğünün dosyada bulunan fotoğrafını tanık Tali İpek'e göstererek, "Bunlar size mi ait?" diye sordu. İpek ise "Hayır bana ait değil, kendi eşyalarımı alıp çıkmıştım" diye yanıt verdi. Tali İpek, kıyafetlerin kendisine ait olmadığını, taşındıktan sonra Cenk'i hiç görmediğini, arada telefonla konuştuklarını ileri sürdü. Duruşma savcısı, tanığa dairenin su ve elektrik aboneliklerini taşındıktan sonra iptal etmeme sebebini sordu. Tali İpek de "Evin abonelikleri benim üzerimeydi iptal ettirmedim çünkü düzenli ödeme yapıyordu" dedi.

"TAMAMEN GİTTİĞİNE İNANMIYORUM"

Söz alan sanık Cem İnal Ünlü ise "Eve gittiğim zaman Tali hanımın diplomasının duvarda asılı olduğunu gördüğümü hatırlıyorum. Eve geri dönmeyecek birinin diploması neden duvarda asılı olsun. Net bir şekilde hatırlıyorum, apartmana gittiğimde rahmetli bana Tali hanım ile kavga ettiklerini söylemişti. Aralarında husumet olduğunu düşünüyorum. 18 aydır cezaevindeyim. Çok zor şartlar altında kalmaktayım. Beraatımı talep ederim" dedi.

SANIK AVUKATI: "EVDE BULUNAN KADIN ÇAMAŞIRLARI KİME AİT?"

Sanık avukatı, "Evde kadın iç çamaşırları bulunmuş. Tanık kendisine ait olmadığını söylüyor. Bavulun içinde kadın çamaşırları bulunmuş. Maktulün öldürüldüğü yerde tezgâhın üzerinde kadın gözlüğü var. O zaman bu kadın çamaşırları, bu kadın gözlüğü kime ait? Bu kadın kim? Maktul hayattayken son mesajını Ahu Bostanlı'ya atmış. Önemli tanık olduğunu düşünüyorum" dedi. Sanık avukatı, "Kamera kayıtlarına ilişkin raporda evden çıkan kişinin yüzünün tam olarak tespit edilememiştir. Maktulün üzerinde sanığın DNA'sına veya kanına, sanığın üzerinde de maktulün DNA'sına veya kanına rastlanmamıştır" dedi. Sanık avukatı, müvekkilinin ceza ehliyetine ilişkin raporlar arasında da çelişki olduğunu savunarak Adli Tıp İhtisas Kurulu'na gönderilerek yeni bir rapor alınmasını da talep etti.

AİLENİN AVUKATI: "NORMAL BİR İNSAN DEĞİL"

Öldürülen Cenk Çağın Ünlü'nün anne ve babasının avukatı ise, "Sanık aynı zamanda müvekkillerimin oğlu. Sanığın ceza ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderilerek yeni bir rapor alınmasını talep ediyoruz. Sanık 11 kez koğuş değiştirmiş. Normal bir insan değil. Teşhisini ben koyamam, uzman birisinin koyması lazım" dedi.