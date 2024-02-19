Fındık üreticilerine uyarı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan fındıkta kritik döneme girildiğini söyledi i.

Karan yaptığı açıklamada, “Fındık üreticileri olarak seyreden kış mevsimi olmasına rağmen geçtiğimiz günlerde şahit olduğumuz anormal hava sıcaklıklarının yıl ortalaması üzerinde gitmesi ilkbahar da muhtemel bir don afetinin meydana gelme ihtimalini artırmaktadır. Geçmiş yıllardan da hepimiz biliyoruz ki yaşanacak bir don zararı fındık ürününde önemli boyutta zarar meydana getirmektedir. Bu sebeple, bu istikrarsız hava olayları sonucunda yaşanacak afetlerden oluşacak ekonomik kayıplarımıza karşı fındık ürünlerimizi güvence altına almanın tek yolu tarım sigortası yaptırmaktır.

Fındık ürününde don teminatı için son tarih olan 3 Mart 2024’ü beklemeden sigortanızı yaptırmayı ihmal etmeyin. Bahçedeki fındığını doğal afette kaybetmek istemiyorsan, 1 ile 3 ocağındaki ürün miktarı kadar poliçe primi ödeyerek sigortanı yaptır. Fındıkta don sigortası priminin yüzde 67’si devlet tarafından karşılanmaktadır. Üstelik üreticinin prim bedelini ise hasat sonrasında ödeme imkanı bulunmaktadır” dedi.