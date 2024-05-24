Finike'de hamile turist ve eşi 11 saat sonra kurtarıldı

Antalya'nın Finike ilçesindeki Sarıkaya Milli Parkı'nda Kızlar Sivrisi Dağı'na tırmanış yapan iki turistten biri, yürüyüş sırasında ayağını kırdı. 14 haftalık hamile olan Ekaterine Kutynina (41) ve ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşı, 11 saat süren zorlu bir arama kurtarma operasyonu sonucunda kurtarıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Öğle saatlerinde başlayan operasyon gece saatlerinde başarıyla sonuçlandı.