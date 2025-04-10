İsveç üretiminde endişelendiren düşüş

İsveç ekonomisi, Şubat 2025'te bir önceki aya göre %1.5 oranında daraldı. Bu, Ocak 2025'te kaydedilen %0.4'lük bir düşüşün ardından gelen ikinci üst üste daralma olarak kaydedildi. Ekonomideki bu küçülmenin başlıca sebepleri, hizmet üreten sanayilerdeki üretim düşüşü ve genel hükümet harcamalarındaki azalma olarak öne çıkıyor.

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ÜRETİM VE HÜKÜMET HARCAMALARINDAKİ AZALMA

Şubat ayında İsveç'in hizmet sektöründe ciddi bir daralma yaşandı. Özellikle finansal hizmetler, perakende ticaret ve ulaşım sektörlerinde gözlemlenen küçülme, ekonomiyi olumsuz etkileyen faktörler arasında yer aldı. Ayrıca devlet harcamalarındaki düşüş de genel ekonomik faaliyetleri zayıflatan bir diğer unsur olarak öne çıktı. Bu veriler, ekonomik toparlanmanın uzak olduğunu ve ekonominin yeniden büyümeye geçebilmesi için daha fazla destek ve önlem gerektiğini gösteriyor.

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YILLIK GSYH DÜŞÜŞÜ

Şubat ayında yıllık bazda İsveç'in Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) %0.3 oranında azaldı. Bu, bir önceki çeyrekte yaşanan %2.2'lik pozitif büyümenin tersine, İsveç ekonomisinin toparlanmaya başladığına dair iyimser beklentileri boşa çıkardı. Ekonomistler, bu daralmanın küresel ekonomik koşullar ve iç talepteki zayıflama gibi dışsal faktörlerle bağlantılı olduğunu belirtiyor.

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EKONOMİK GÖRÜNÜM VE BEKLENTİLER

İsveç ekonomisinin 2025'in ilk çeyreğinde daralmaya devam etmesi bekleniyor. Ülkedeki zayıf üretim ve düşük tüketim talebi, ekonomik büyümeyi kısıtlıyor. İsveç Merkez Bankası'nın 2025 yılı için büyüme tahminlerinde bir revizyon yapması muhtemel görünüyor. Önümüzdeki aylarda hizmet sektöründeki iyileşme ve hükümetin harcama politikaları önemli bir rol oynayacak. Ayrıca, global ticaretin durumu ve İsveç'in dış ticaret partnerleriyle olan ilişkileri de ekonomik büyüme üzerinde etkili olacaktır.

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EKONOMİK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ekonomik daralma, sadece İsveç için değil, dünya genelindeki birçok gelişmiş ülke için bir sorun haline geldi. Uzmanlar, hükümetin ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla harcamaları artırmasını ve üretim sektörlerinde yenilikçi çözümler geliştirilmesini öneriyor. Ayrıca, kamu ve özel sektör iş birliğinin artırılması, istihdam oranlarını yükseltmek ve iç talebi canlandırmak adına kritik adımlar arasında görülüyor.