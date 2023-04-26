Finlandiya: NATO aracılığıyla güvenliğimizi üst düzeye çıkarıyoruz

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, "NATO aracılığıyla kendi güvenliğimizi üst düzeye çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Finlandiya: NATO aracılığıyla güvenliğimizi üst düzeye çıkarıyoruz

Johannesburg'daki Güney Afrika Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde değerlendirmelerde bulunan Niinistö, Afrika'nın dünyada hızla artan bir role sahip olduğunu belirtti.

Niinistö, Afrika'nın ekonomik anlamda en hızlı büyüyen kıtalardan biri olduğuna dikkati çekerek, "Afrika'nın jeopolitik etkisi de inkar edilemez. Geçen yıl Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliği, yakın ortaklar ve komşular olarak ortak bir gelecek inşa etmek için ortaklıklarını yeniledi. Birleşmiş Milletler (BM) ile etkili çok taraflı işbirliğini güçlendirmek için Afrika'nın liderliğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Niinistö, bu savaşın olumsuz küresel sonuçlarının bulunduğunu ve Moskova'nın açık bir şekilde saldırgan olduğunu ifade etti.

Niinistö, Güney Afrika'nın Ukrayna'dan çok uzakta olduğunu, ancak Finlandiya ile savaş bölgesinin yakın konumlandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

Ukrayna'daki savaşa biraz farklı bir mercekten bakıyor olabiliriz. Rusya ile birçok Afrika ülkesinin, Sovyet döneminde yakın bağları oldu. Finlandiya'nın deneyimi ise tamamen farklı. Yüz yıllar boyunca Rus İmparatorluğu kontrolünde yaşadık. İmparatorluk çöktüğünde, bağımsızlığımızı ilan ettik ve demokratik bir refah devleti kurmaya başladık. İkinci Dünya Savaşı sırasında bağımsız genç bir ulus olarak kendimizi Sovyet işgaline karşı savunduk. Çok mücadele ettik ve bağımsızlığımızı kazandık. Ancak yüksek bir bedel ödedik, birçok hayat paramparça oldu ve topraklar kaybedildi. Savaştan sonra Rusya ile onlarca yıl anlaşmayı başardık. Ancak Rusya, Ukrayna'ya saldırdığında tarihi hatıralarımız canlandı. Savaş derin izler bırakıyor.

Yıllar boyunca güvenlik ve savunmaya yatırım yaptıklarını anımsatan Niinistö, "Finlandiya'nın NATO üyeliği kimseyi hedef almıyor. NATO aracılığıyla kendi güvenliğimizi üst düzeye çıkarıyoruz. Değerlerimize sahip çıkacağız. Finlandiya, anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözülmesini amaçlayan istikrarlı ve öngörülebilir bir İskandinav ülkesi olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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