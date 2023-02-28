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Finlandiya, Rusya sınırında çit yapım çalışmalarına başladı

Finlandiya, ülkenin doğusunda bulunan Rusya sınırındaki Imatra geçiş noktasının her iki tarafında üç kilometre uzunluğunda çitin inşası için çalışmalara başlandığını duyurdu.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 20:59
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Finlandiya, Rusya sınırında çit yapım çalışmalarına başladı

Finlandiya, Rusya sınırında çit yapım çalışmalarına başladı
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Finlandiya Sınır Muhafızı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu bariyer uygulamasının pilot aşamada olduğu ifade edildi.

Çalışmalara bugün orman temizliğiyle başlandığı ifade edilen açıklamada, "Imatra geçiş noktasının her iki tarafında üç kilometre uzunluğunda çitin inşa çalışmalarına başlandı. Mart ayında yol yapımı ve çit montajına başlanacak. Ardından teknik gözetim sistemi yapılacak. Pilot uygulamanın haziran sonuna kadar tamamlanması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hükümet tarafından söz konusu proje için sağlanan fonun 70 kilometrelik bariyer için kullanılacağı kaydedildi.

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