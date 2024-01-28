Finlandiya'da halk sandık başında

Finlandiya’da, 4,5 milyon vatandaşın yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gideceği bir seçim gerçekleşiyor. Vatandaşlar, üçü kadın olmak üzere toplamda dokuz aday arasından birini seçecekler.

Seçimler, yerel saatle sabah 09.00’da (TSİ 10.00) başlayıp akşam 20.00’de (TSİ 21.00) sona erecek. Mevcut Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’nün ikinci altı yıllık görev süresi mart ayında sona erecek ve bu seçimlerde onun halefi belirlenecek.

İlk turda hiçbir adayın yüzde 50’den fazla oy alması beklenmiyor. Bu durumda, 11 Şubat’ta ikinci tur seçimlerinin yapılması gerekecek. Sandıkların kapatılmasının ardından, ilk sonuçların yerel saatle gece yarısı civarında gelmesi bekleniyor. İlk tur sonuçları 30 Ocak’ta resmi olarak onaylanacak.

Anketler, eski Başbakan Alexander Stubb ve eski Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto’nun önde gelen adaylar olduğunu gösteriyor. Finlandiya’nın yeni cumhurbaşkanı, mart ayında başlayacak olan altı yıllık görev süresine, Avrupa’daki değişen jeopolitik ve güvenlik durumu nedeniyle seleflerinden daha farklı bir dönemde başlayacak.

Çoğu Avrupa ülkesinin aksine, Finlandiya’da cumhurbaşkanı, dış ve güvenlik politikalarını belirleme yetkisine sahip. Finlandiya, yıllardır benimsediği askeri tarafsızlık politikasını, Rusya-Ukrayna savaşının ardından terk etmiş ve Nisan 2023’te NATO’nun 31. üyesi olmuştu.