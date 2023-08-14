Finlandiya'da kuş gribi alarmı

Finlandiya genelinde birçok bölgede bu yaz hem yabani kuşlarda hem de kürk çiftliği hayvanlarında kuş gribi olarak bilinen H5N1 virüsüne rastlanması üzerine oluşan panik ortamı devam ediyor.

Finlandiya'da kuş gribi alarmı

Finlandiya haber ajansı YLE'ye değerlendirmelerde bulunan Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü'nden Jari Jalava, köpek ve kedilerin ölü kuşlar veya diğer hayvanlarla temasının engellenmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Köpeklerin tasmalı tutulması gerektiğini vurgulayan Jalava, "Bundan, en iyi bu şekilde tasma ile köpeklerinizi tutarak kaçınabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Finlandiyalı yetkililer, bir köpek veya kedinin ölü bir kuşla veya başka bir hayvanla temas etmesi halinde, hayvanda semptomlar görülür görülmez derhal veteriner hekime başvurulması gerektiğini belirtiyor.

Öte yandan Finlandiya'nın güneyinde yer alan Lahti'de belediyenin yaptığı duyuruda, "Lahti'de yüksek derecede bulaşıcı H5N1 kuş gribi taşıyan iki ölü martı bulundu. Ankkuri liman bölgesindeki diğer kuşlarda da virüs olabilir. İnsanlar ya da evcil hayvanlar, ölü ya da hasta kuşlara ya da dışkılarına dokunmamalıdır. Kuş gribi insanlara nadiren bulaşır ve insanlar için bildirilmiş herhangi bir vaka bulunmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

YAKLAŞIK 70 BİN HAYVANIN İTLAF EDİLMESİ TALİMATI VERİLDİ

Kürk çiftliği hayvanlarında ise semptomlar hafif ile ölümcül arasında değişiyor.

Finlandiya Gıda Kurumu, kuş gribi vakalarına rastlanan kürk çiftliklerindeki tüm vizonların itlaf edilmesi talimatını verdi.

Şimdiye kadar toplamda yaklaşık 70 bin hayvanın itlaf edilmesi talimatı verildi.

Virüs, Finlandiya'da henüz insanlarda tespit edilmedi. Oldukça düşük bir ihtimal olsa da sağlık yetkilileri, kuş gribinin insanlara bulaşma ihtimaline karşı hazırlık yapıldığını belirtti.

Ülkedeki kürk çiftliği çalışanları bu nedenle özel gözetim altına alındı.

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