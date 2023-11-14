Finlandiyalılar ülkelerine Suomi derken biz neden Finlandiya diyoruz?

Ekşişeyler’de yer alan içeriğe göre, Finliler ülkelerine 'Suomi' diyorlar ama hiç kimse bu ismin nereden geldiğini veya neden yüzyıllarca Finlandiya olarak anılmasına rağmen Suomi'nin hala hayatta kaldığını bilmiyor.

BBC’den McPherson’un Finlandiya’da yaptığı gözlem ve konuşmalarla bu sorunun cevabı arandı. McPherson:

“'Suomi' ne anlama geliyor?” Helsinkili arkadaşım Krista Fransman'a sordum.

"Finlandiya" diye yanıtladı. Finliler havadan sudan sohbet edenlerden değil.

“Finlandiya 'Finlandiya' değil mi?”

"Fince değil," dedi.

Fransman, 'Finlandiya' isminin Finlandiya kökenli olmadığını açıkladı. Aslında orijinal Fin alfabesinde, ödünç alınan kelimelerle dile kazandırılan 'f' harfi bile yoktu. Bir teoriye göre 'Finlandiya' adı, bir zamanlar İskandinavyalı insanları tanımlamak için kullanılan genel bir terim olan Eski İngilizce finna kelimesinden geliyor. Bununla birlikte, bazı tarihçiler kökenlerinin aslında İsveççe olduğuna inanıyor; burada finlonti ve finlandi kelimelerinin 12. yüzyılın başlarında şu anda modern Finlandiya'nın güneybatı kısmı olan toprakları tanımlamak için kullanıldığına inanılıyor.

Orta Çağ'dan bu yana 'Finlandiya'nın bazı varyasyonlarıyla anılsalar da, Finliler yüzyıllardır olduğu gibi ülkelerine ve kendilerine 'Suomi' adını vermeye devam ediyorlar. Bu beni meraklandırdı: 'Suomi' adı nereden geldi ve modern Fin kimliğine nasıl uyuyor?

Araştırmama Finlandiya Ulusal Müzesi'nde başladım . 2017 yılında ülke bağımsızlığının 100. yıldönümünü kutladı ve müzenin yeni kalıcı sergisi Finlandiya'nın Hikayesi, ülkenin özerk bir ulusa geçişini anlatıyor.

1809'dan 1917'ye kadar Finlandiya, Rus İmparatorluğu'na bağlı bir Büyük Dükalıktı; bundan önce bölge neredeyse 700 yıl boyunca İsveç kontrolü altındaydı. Bu iki kuzey gücü arasında, Finlandiya'nın şu anda işgal ettiği topraklar için defalarca savaşıldı; Her iki taraftan da işgal edildi ve yeniden işgal edildi. Rus Devrimi Finlilerin bağımsızlıklarını ilan etmelerinin yolunu açtı.

Sergi, genç ulusun demokratik bir toplum oluşturmak için devam eden mücadelesini ve aynı zamanda açıklığı vurgulayan bir ulusal kimliği desteklemeye çalıştığını gösteriyor (1906'da Finlandiya, tüm yetişkin vatandaşlara oy hakkı tanıyan ilk Avrupa ülkesi oldu). . Ancak hiçbir yerde 'Suomi' isminden bahsedildiğini ya da günümüz Finlilerinin neden hala 'Finlandiya' yerine bu ismi kullanmayı tercih ettiklerini bulamadım.

Müze küratörü Satu Frondelius, "'Suomi' isminin gerçek kökeni hakkında kesin bir bilgi yok" dedi. "Bir teoriye göre Suomi, Fince'de 'bataklık' anlamına gelen ' suomaa ' kelimesinden geliyor ." Ülkenin güneybatı kesiminde, dışarıdan bakanlara bataklık gibi görünebilecek çok sayıda göl bulunduğunu belirtti. "Başka bir teori ise bu kelimenin 'balık pulu' anlamına gelen ' suomu ' kelimesinden geldiği ve Finlandiya'daki insanların balık derisinden yapılmış kıyafetler giydiğini öne sürüyor."

Üçüncü bir teori ise beni geleneksel olarak göçebe bir ren geyiği çobanı kabilesi olan Samileri aramak için Finlandiya Laponyası'na götürdü. Finlandiya Dilleri Enstitüsü'nde etimoloji uzmanı olan Klaas Ruppel'e göre , bazı dilbilimciler hem 'Sami' hem de 'Suomi'nin toprak veya bölgeyi ifade etmek için kullanılan aynı proto-Baltık sözcüğü źemē'den türediğine inanıyorlar ve o topraklarda yaşayan insanlar.

Kışın Laponya bir hikaye kitabından fırlamış bir sahneye benziyor. Aşırı soğutulmuş dev bir dondurucu gibi, her şey toz karla kaplıydı, donmuştu ve aşırı arktik rüzgârla şekillenmişti. O kadar beyazdı ki onu anlatmak için klişelere ihtiyacım vardı: Büyüleyici, büyülü, harikalar diyarı.

"'Suomi' sözcüğünü kullanmak bir Finlinin kendisini daha Finli hissetmesine neden olur mu?" diye sordum, sıcak kayaların üzerine bir kepçe daha su atarak onların şiddetle tıslamasına neden oldum. Taze buhar patlaması saunanın sıcaklığını hızla yükseltti ve ikimiz de konuşmaya devam etmeden önce alışmak için durakladık.

"Bu çok kültürlü dünyada Fince gibi daha az bilinen dillerin ülke kültürünün çok yönlülüğünü zenginleştirdiğini düşünüyorum" dedi. “Fince bizim dilimiz ve 'Suomi' Fince'de 'Finlandiya'nın karşılığıdır. Ülkemizin adını kendi dilimizde kullanmamız doğaldır.”