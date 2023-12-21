Finlandiya'ya giden göçmen her yerde Finli olmasından şikayet etti. Bu kadarına da pes

Kaynak: Haber Merkezi
Finlandiya'ya giden göçmen her yerde Finli olmasından şikayet etti. Bu kadarına da pes
Finlandiya'ya yerleşen bir göçmen, ülkede çok fazla Finli olmasından şikayet edip uyum sağlamakta zorlandıklarını dile getirdi.

Finlandiya'ya giden bir göçmen kadının röportajı sosyal medyada gündem oldu.

Ülkede çok fazla Finli olmasından ve çeşitlilik olmamasından dert yanan kadın ancak bu durumun gelecek olan daha fazla göçmenlerle düzeleceğini ifade etti.

Göçmen kadın, "Buraya uyum sağlamak biraz zor ama bence bu gelecekte çözülebilecek bir şey çünkü buraya giderek daha fazla göçmen geliyor ve bu toplum için iyi bir şey." dedi.

Finlandiya'da her yerde Finli görmekten şikayet eden kadının sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medyada kimi kullanıcılar kadının sözlerini "küstahça" buldu. "Ne bekliyordun ki" yorumları yapıldı.

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