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Sivasspor Fiorentina maçının hakemi belli oldu

Sivasspor'un Konferans Ligi rövanş maçında Fiorentina ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 17:09
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Fiorentina Sivasspor maçının hakemi belli oldu

Sivasspor Fiorentina maçının hakemi belli oldu
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Demir Grup Sivasspor'un İtalya temsilcisi Fiorentina ile yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçını Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 16 Mart Perşembe günü Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maçta Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak.

Milos Boskovic'in dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Almanya Futbol Federasyonundan Harm Osmers ve Katrin Rafalski yer alacak.

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