Firar eden Serdar Sertçelik hangi ülkeden çıktı

Düzenleme: Kaynak: t24
Firar eden Serdar Sertçelik hangi ülkeden çıktı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında itirafçı olan ardından yurt dışına firar eden Serdar Sertçelik’in hangi ülkede olduğuna dair gazeteci Tolga Şardan’dan da bilgi geldi.

Kaplan yapılanmasının ikinci adamı olduğu iddia edilen Serdar Sertçelik, soruşturmada hem itirafçı hem de gizli tanık olmuştu.

Ev hapsi sayesinde cezaevinden kurtulan Sertçelik, yurt dışına kaçmıştı. Polislerle yaptığı telefon görüşmelerini Youtube’dan paylaşan Sertçelik ifadesinin zorla alındığı iddia etmişti.

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Yurt dışına kaçan firari Sertçelik’le ilgili Gazeteci Tolga Şardan’dan dikkat çeken bir bilgi geldi.

Şardan, Sertçelik’in İtalya’da Barış Boyun suç örgütünün yanına gittiğini ileri sürdü.

İşte Şardan’ın yazısından ilgili kısım:

Yaşanan sürecin önemli ismi gizli tanık Serdar Sertçelik'in nerede olduğu konusu gündemde.

“EMNİYET’TEN GÖRÜŞTÜĞÜM ÜST DÜZEY İSİM BİLGİ VERDİ”

Polis müdürü Şevket Demircan'la yaptığı konuşmalarla tanınan Sertçelik'le ilgili Dubai'de olduğu iddiası var.

Kimi kaynaklarca ise Avrupa'da olduğu ifade ediliyor.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı sıfatıyla bir dönem partide görev alan ve MHP'li kimliğiyle öne çıkan Ramazan Kubat'ın desteğiyle Sertçelik'in, Edirne'den yurt dışına çıktığı öne sürülüyor.

Tutuklanan Kubat'ın "çakarlı araç"la Şile'den Edirne'ye götürdüğü iddialar arasında.

Görüştüğüm kaynaklar ise bu konuda farklı bilgiye sahip.

Emniyet'ten görüştüğüm üst düzey bir isim, Sertçelik'in İtalya'nın kuzey bölgesinde olduğunun saptandığını ifade etti. Aynı yetkili, Sertçelik'in İtalya'da faaliyetlerini yürüten Barış Boyun suç örgütünün kontrolünde bulunduğu bilgisinin elde edildiğini kaydetti.

Bu aşamada yine önemli bir durum tespiti yapmak gerekiyor.

Bir süredir İstanbul'da motosikletli eylem timleriyle silahlı saldırılarıyla tanınan Barış Boyun grubunun acaba hangi siyasiyle bağı var?

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DALTONLAR ÇETESİ LİDERİ BARIŞ BOYUN KİMDİR?

Daltonlar Çetesi’nin lideri olarak bilinen Barış Boyun 1984 yılında doğdu.

Daltonlar, İstanbul’un Beyoğlu semtinde faaliyet göstermekte olup, motosikletli suikast timiyle işledikleri cinayetlerle biliniyor. Barış Boyun, örgütü Bahadır Akdağ ve Beratcan Gökdemir (Can Dalton) ile beraber yönetiyor. Örgütün mali kaynağı silah kaçakçılığı, yasadışı bahis ve uyuşturucu ticaretinden kaynaklanıyor. Balkanlardaki mafya oluşumlarına para karşılığı taşeronluk yaparak cinayetler işlendiği ileri sürüldü.. Ayrıca, çete sosyal medya hesapları üzerinden propaganda yaparak Anadolu kasabalarından gelen gençleri çeteye tetikçi olarak katmasıyla biliniyor. Çete, 4 farklı çete ile çatışıp basında bilinen ilk cinayeti 21 Ekim 2021’de gerçekleştirdi. Kubilay Küçükaslan bir restoran çıkışı çete tarafından öldürüldü.

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