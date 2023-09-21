Firari FETÖ’cü eski komiser yakalandı

Adana Emniyete Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eski komiser Ahmet Emre Paksoy'un (36) FETÖ terör örgütüne üye olduğunu tespit etti.

Bu tespit üzerine Paksoy, Şanlıurfa’da 2016 yılında meslekten ihraç edildi. Paksoy, örgüt üyesi olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Hapis cezası alan Paksoy, o tarihten itibaren hücre evlerinde saklanarak izini kaybettirdi. Polisin hükümlünün merkez Çukurova ilçesine bağlı ikametgah ettiği evinde saklandığını belirleyip operasyon yaptı. Operasyonda hükümlü yakalandı. Hükümlünün, FETÖ’nün haberleşme ağı olan “Bylock” kullanıcısı olduğu, örgütsel toplantılara katılarak, örgüt talimatıyla faaliyetler yaptığı ve FETÖ ait olan okuldan mezun olduğu öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan hükümlü önce adliye daha sonra cezaevine gönderildi.