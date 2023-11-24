Emniyet’te sapık komiser depremi. Çok sayıda çocuk istismarı görüntüsünü depoladığı ortaya çıktı

Kağıthane’de kadının etek altını fotoğraflarını çeken komiser S.E’nin başka vukuatları da ortaya çıkarken aldığı ceza da belli oldu.

KAYNAK: İHA
Emniyet’te sapık komiser depremi. Çok sayıda çocuk istismarı görüntüsünü depoladığı ortaya çıktı

Kağıthane’de 5 Ocak 2023’de BİM isimli zincir markette çalışan kadının etek altını fotoğrafladığı iddiasıyla tutuklanan, daha sonra duruşmada tahliye edilen komiser S.E.’nin yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 54.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık S.E.‘nin avukatı hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatı, müvekkili hakkındaki uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

HEM HAPİS HEM DE DE PARA CEZASI ALDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık S.E.’nin 18 yaşından büyük C.G.’ye yönelik etek altı görüntülerini çekme eylemi bulunduğunu belirterek, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık S.E.’yi müşteki G.E.’ye yönelik ‘cinsel taciz’ suçundan 5 ay hapis cezasına çarptıran ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmeden mahkeme, ayrıca müşteki G.E.’ye yönelik ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçundan taraflar arasında uzlaşma olduğu gerekçesiyle hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.

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ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜLERİNİ DEPOLAMIŞ

Öte yandan mahkeme, sanık S.E.’yi çok sayıda çocuğa ait müstehcen görüntüleri depolaması gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasıyla cezalandırdı. Sanık S.E. toplamda 6 yıl 3 ay hapis cezasına ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli S.E.’nin ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’, ’çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak’ ve ’cinsel taciz’ suçlarından 4 yıl 6 aydan 17 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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