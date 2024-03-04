Fırat Aydınus Halil Umut Meler'e yediği dayağı hatırlattı

Hürriyet yazarı Fırat Aydınus, hakem Halil Umut Meler'in Beşiktaş-Galatasaray derbisindeki performansını değerlendirirken önemli noktalara dikkat çekti.

İşte Aydınus'un derbi değerlendirmesi:

"HALA SIYRILAMAMIŞ"

Bence Halil Umut Meler hala yaşadığı travmadan %100 sıyrılamamış. Daha önce yönettiği derbiler baz alındığında rahat değildi. Futbolculara karşı çok agresif ve sertti. Tribünden atılan maddelerde futbolcuları ve yardımcısını çağırıp 'kaçın' dercesine bir yaklaşım sergilemek çok doğru değildi. Yaşadığı olay sonrası 2 maçta daha anlayışlı ve sakin bir yönetim göstermişti. Fakat derbide sanırım baskı ve oluşan stres farklı bir ruh haliyle bu tavırları sergilemesine yol açtı.



Ligde 11. maçına çıkan Meler özellikle kendisine itirazlarda, futbolcuların birbirine agresif hareketlerinde ve faul ve fena hareketlerde standardı tutturamadı ve sarı kartları es geçti.



BEŞİKTAŞ'A PENALTI 'VAR'

53. dakikada Köhn elini Cenk'in beline koyuyor ve top sağa açıldıktan sonra oraya doğru yönlenirken tutmaya başlıyor ve son olarak formasından çekmesi gözüküyor. Cenk bu tutmayı ve akabinde çekmeyi hissedince normalinden daha abartılı bir şekilde reaksiyon veriyor.

Bu abartısı sanırım Halil Umut Meler'i yanılttı. Pozisyonu çeşitli açılardan izlediğimizde penaltı gözüküyor ama Cenk'in abartması ile bir futbolcuya etkisinin ne denli olduğunu VAR'ın müdahil olamayacağı türden bir pozisyon şekline soktu. Meler bu pozisyonu sahada görüp penaltı vermeliydi. Kaldı ki sonlara doğru Nelson'un ceza sahası dışında Semih'e yaptığı benzer pozisyonda faul düdüğü çaldı.



"KIRMIZI KART VERMELİYDİ"

88. dakikada Omar Colley'in Barış Alper Yılmaz'a müdahalesinde oyuncunun iki ayağıyla birlikte hız alarak uzak mesafeden gelerek rakibine karşı bir eylemi var. Bunun neticesinde ayağı yukarı kalkarak Barış Alper'in bacağına geliyor fakat tabanı tam oturmayıp bir sıyırma söz konusu. Halil Umut Meler önce sarı kart verip sonra VAR uyarısıyla kararını değiştirdi.

Yoğunluk ve şiddet baz alındığında VAR karışmamalı ama mücadelenin hakemi Halil Umut Meler sahada görüp pozisyonu kırmızı kart olarak değerlendirmeliydi. Penaltıya hangi nedenlerle VAR karışmıyorsa aynı nedenlerle de kırmızı kart pozisyonuna da karışmamalıydı.



