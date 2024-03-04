Galatasaray'da Oliveira'nın kadro dışı kalmasındaki sır perdesi aralandı. Beşiktaş derbisi öncesi neler olmuş neler

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Galatasaray'da Oliveira'nın kadro dışı kalmasındaki sır perdesi aralandı. Beşiktaş derbisi öncesi neler olmuş neler
Beşiktaş derbisi öncesi Okan Buruk tarafından kadro dışı bırakılan Oliveira ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı.

Galatasaray'da; Beşiktaş derbisi öncei Sergio Oliveira krizi patlak vermişti.

Portekizli futbolcu, teknik direktör Okan Buruk tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Bu flaş gelişmenin nedeni ortaya çıktı.

Her şey Karagümrük ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ilk yarısında yaşandı.

1-0 geride olan Sarı-Kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk ikinci devreye girerken Tete ve Sergio Oliveira’ı oyundan aldı.

Spor Gecesi Digital’in aktardığına göre; maç 2-0 bittiğinde Okan Buruk, soyunma odasında futbolcularına tek tek moral vermek için el sıkıştı.

Ancak sıra Sergio Oliveira’ya geldiğinde, Portekizli yıldız Okan Buruk’un elini sıkmayı reddetti, kendisine haksızlık yapıldığını söyledi.

Okan Buruk ile aralarında bir süre İtalyanca atıştılar.

Bu olay sonrasında Okan Buruk, Sergio Oliveira’yı Beşiktaş maçı öncesindeki hiçbir idmana çağırmadı ve kadroya almadı.

Sergio Oliveira’nın durumuyla ilgili nihai kararın Galatasaray yönetimi tarafından yakında açıklanacağı belirtildi.

Okan Buruk, Beşiktaş derbisinden sonra “Sergio Oliveira geri kalan 10 maçta oynayacak mı, oynamayacak mı?” sorusuna, “Performansa göre karar vereceğiz. Bu maçta kadroda yer vermedim. Kadrodaki her oyuncuya şans tanıyabiliriz. Oyuncuların takıma bağlılıklarına ve katkılarına göre değerlendireceğiz. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız.” yanıtını verdi.

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