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Fırat Aydınus'un Vida ile olan anısı gündem oldu

Hakemliği bıraktıktan sonra spor yorumculuğuna başlayan Fırat Aydınus'un Vida ile olan bir anısı sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 17:51
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Fırat Aydınus'tan bomba Vida hikayesi

Fırat Aydınus'un Vida ile olan anısı gündem oldu
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Fırat Aydınus Beşiktaş'ın bir maçında Vida ile yaşadığı ilginç anısını anlattı. Vida'nın küfür içeren sözünü yanlış öğrendiğini anlatan Aydınus, "Ya hocam gözlük düştü ... diyor. Hocam kelimesinin yerine onu öğretmişler. Her cümlenin sonuna... diyor. O bilmediği için her şeye o kelimeyi söylüyordu. Ben de Necip’i çağırdım söyledim. Bak ağız okurlar bu kelimeyi yanlış öğretmişler dedi. Sonra kesti zaten yapmadı" ifadelerini kullandı.

PENALTI VEREMEMİŞTİ

2020-2021 sezonunda Sivas- Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısında Vida'nın içinde olduğu pozisyon çok konuşulmıştu. Sivas spor'dan Ahmet'in 21'inci dakikada ceza sahası içine gönderdiği topa eliyle müdahale eden Hırvat savunmacı Vida'nın pozisyonu penaltı olarak değerlendirilmedi. Hakem Fırat Aydınus burada VAR'a danıştı, penaltı kararı çıkmadı.

"ÇOK ELEŞTİRİLECEK KARAR"

Birçok spor yorumcusu ve taraftar, Vida'nın pozisyonunun çok eleştirileceğini belirtti. Özellikle Fenerbahçeli taraftarlar pozisyona penaltı çalmayan Fırat Aydınus'u topa tutmuştu.

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