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Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden acı haber: Uzman Çavuş Selçuk Kurt şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un şehit olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 01:49
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Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden acı haber: Uzman Çavuş Selçuk Kurt şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden acı haber: Uzman Çavuş Selçuk Kurt şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; dün, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki üs bölgesine, bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi açılması sonucu Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un ağır yaralandığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılarak tedavi atına alınan Selçuk Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Selçuk Kurt için taziye mesajı paylaştı:

"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabur dilerim."

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CNR GNLLN
14.01.2023 02:13
Allah rahmet etsin. ebedi yurdu cennet olsun. bir gün görmeden aramızdan ayrılan evlatlar , kardeşler bunlar..çok üzüldüm..  
 
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