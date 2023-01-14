Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden acı haber: Uzman Çavuş Selçuk Kurt şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; dün, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki üs bölgesine, bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi açılması sonucu Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un ağır yaralandığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılarak tedavi atına alınan Selçuk Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Selçuk Kurt için taziye mesajı paylaştı:

"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabur dilerim."