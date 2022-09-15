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  • Fırat Tanış'tan alkol itirafı. "Alkol tedavisi olmasaydım kim bilir nerede olurdum!"

Fırat Tanış'tan alkol itirafı. "Alkol tedavisi olmasaydım kim bilir nerede olurdum!"

Usta oyuncu Fırat Tanış, NTV’de yayınlanan Ahmet Mümtaz Taylan’ın Empati programına katıldı. Tanış, alkol tedavisi gördüğü dönemi anlattı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 14:53
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Fırat Tanış alkol tedavisi gördüğü dönemi anlattı

Fırat Tanış'tan alkol itirafı. ''Alkol tedavisi olmasaydım kim bilir nerede olurdum!''
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Ahmet Mümtaz Taylan Fırat Tanış'a alkol tedavisi gördüğü dönemi hatırlatarak, "Bir dönem alkol tedavisi gördün ve içkiyi bıraktın. Bunu röportajlarında anlattığın ve benzer şeyler yaşadığım için gönül rahatlığıyla soruyorum, bunu yapmasaydın yine aynı yerde olabilir miydin?" diye sordu. 

Fırat Tanış ise şöyle cevap verdi: 

"Olamazdım. Ben bu konuda çalışan, kendisiyle ilgili çalışma yapmak isteyen tanımadığım insanlara örnek olmamın anlamlı olduğunu düşünüyorum. Olmazdım. Çünkü kendi potansiyelinizin farkına varmanız için bağımsız olmanız, bağımlı değil bağımsız olmanız gerek. Orada iç rehber işte... Kim bilir nerede ne olurdum bilmiyorum ama, bu olmazdı yani. Seninle şu an burada bile duruyor olamazdım belki" 

EVLAT SAHİBİ OLABİLMEK İÇİN EVLENMEK VE BİYOLOJİK BAĞ ŞART DEĞİL!

Ahmet Mümtaz Taylan Empati'de Fırat Tanış'a Türkiye'de evlenmeden evlat edinen ilk erkek olan Serkan Özibek'in yaşadıklarıyla Empati kurmasını istediğinde ise programda ilginç anekdotlar yaşandı. Fırat Tanış'ın "evlat sahibi olabilmek için evlenmek ve biyolojik bağ şart mı" sorusunda yanıtı şöyle oldu: "Şart değil. Bu örnekte de çok açık. İnsanlara aile demek için de, kendi bağından olmayan topluluklara insan ailem diyebilir" dedi. 

ANNEM VE BABAM TERZİ

Fırat Tanış: "Benim annem ve babam terzidir. Babamla İstanbul'daki o eski plajlara gittiğimizi hatırlarım. Kartal, Küçükyalı, Çamlık, Süreyya Plajı... Elinden tutup Rahmanlar'daki bostanın içinden geçip, domatesler, elimizde peynirler, bostanın içinden geçip bostanın bitiminde denize girdiğimizi hatırlarım. Demiryolu Kampı'na giderdik. Babam kaval yapardı, söylerdi, bana da kaval yapardı. 

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