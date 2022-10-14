Alkole büyük zam. Bu parayı verip içeni parmakla gösterecekler

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir alkollü içki grubuna daha 1 Kasım'dan itibaren zam yapılacağını açıkladı.

Vatandaşın ekonomik krizle mücadelesi sürüyor. Gıda, alkol, tütün, akaryakıt, tekstil gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ederken bir zam haberi daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar viski grubuna zam yapılacağını açıkladı.

Dündar, Twitter hesabından 1 Kasım tarihinde yüzde 15 ile 18 arası maliyet zammı geleceğini paylaştı.

İşte o paylaşım:

Viski kategorisine ait Diageo bünyesindeki viskiler; Johnnie Walker, J&B, Dimple, Bulleit Bourbon, Vat 69, White Horse, single malt viskiler ise; Talisker, Lagavulin, Cardhu, Caol Ila,The Singleton of Dufftown, Glen Elgin, Glenkinchie, Dalwhinnie, Oban ve Cragganmore’dan oluşmaktadır.