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  • Sektör temsilci son gelen zamdan sonra isyan etti. 360 liralık içkinin kaç lirasının vergi olduğunu açıkladı

Sektör temsilci son gelen zamdan sonra isyan etti. 360 liralık içkinin kaç lirasının vergi olduğunu açıkladı

May Diageo Genel Müdürü Levent Kömür, son gelen yüzde 7’lik zamla 70’lik rakının fiyatının 359 liraya çıktığını ve bunun 244 lirasının vergi olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 20:05
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Son gelen zam sonrası 359 lira olan 70'lik rakının 244 lirasının vergi olduğu açıklandı

Sektör temsilci son gelen zamdan sonra isyan etti. 360 liralık içkinin kaç lirasının vergi olduğunu açıkladı
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Geçen hafta gelen yüzde 7 civarındaki zamla birlikte 70’lik rakının fiyatı 359 liraya çıktı. Mey Diageo Genel Müdürü Levent Kömür, ürünün kendisinden daha yüksek bir vergi oranın olmaması gerektiğine işaret ederek, “Adil vergi sistemi olmadan sektör gelişmez. Üzüm üreten çiftçi mutsuz, anason üreticisi mutsuz, tekel bayi mutsuz, tüketici mutsuz,  üretici mutsuz. Ama ithalatın yapıldığı ülkelerdeki çiftçi mutlu” dedi.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, Mey Diageo’nun Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bulunan üretim tesisleri içinde önceki yıl açtığı Yenilikhane’de düzenlenen toplantıda konuşan Levent Kömür şu bilgileri paylaştı:

- Adil bir vergi sistemi şart. Gerçekleşen enflasyon oranına göre değil hedeflenen enflasyona göre vergiler artsın. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yılda bir kere artırılsın.

- Sektör açısından en büyük sıkıntı ithalatın son 5 yıldır artması. En fazla vergi rakıdan alıyor. Viski dışarıdan geliyor ve yüzde 12 daha az vergi ödeniyor. İhracatta da kur nedeniyle gücümüzü kaybediyoruz.

- Son 32 ayda 70’lik yeni rakının fiyatı yüzde 135 arttı. Benzinin fiyatı yüzde 179, diş macunu yüzde 179 zamlandı. Göreceli olarak rakı fiyatı en az artan ürün oldu. Bir yılda şişe fiyatı yüzde 194 arttı. Geçen yıl kilosu 20 TL olan anason 80 liraya çıktı.

"MALİYET ARTIŞLARINI YANSITSAK RAKININ FİYATI 450 LİRA OLUR"

- 359 lira olan 70’lik rakının 189.78 TL’si ÖTV, 54.76 TL’si KDV’den oluşuyor. Bayi kârı dahil ürün fiyatı ise 114.46 TL. Normal maliyet artışlarını yansıtsak 70’lik rakının fiyatı 450 lira olur.

- Türkiye’de toplanan vergilerin yüzde 2’si alkolden geliyor. Bu oran yüzde 0.75 olsun mesela. 3-5 yıl ÖTV artmazsa o zaman içki fiyatları da düşer.

- Mesela son iki yıldır ÖTV enflasyon oranı kadar artırılmadı. Bu iyi bir gelişme ancak daha önceki yıllarda çok yüksek zam oranları yapılmıştı. ÖTV az zamlanınca kaçak içki üretimi de düşüyor.

- Toplam 18 bin çiftçi ile çalışıyoruz. Bu yıl 140 bin ton üzüm alacağız. Manisa bölgesinden aldığımız üzümleri Tarsus ve Nevşehir’deki fabrikalarımıza da gönderiyorduk. Ama bu yıl Tarsus’taki çiftçimizi korumak için yaklaşık 40 milyon TL fazla para verip üzümü o bölgeden aldık.

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Faruk
3.10.2022 20:16
Herkes kendi rakisini yapıyor yada kaçak rakı alıyor.  
 
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