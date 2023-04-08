Firavun ll.Ramses Fransa'ya seyahate çıktı

Mısır'ın en ünlü firavunu ll.Ramses, Fransa'da...ll. Ramses'in tabutu büyük güvenlik önlemleri altında Air France'a ait Airbus A350 uçağıyla başkent Paris'e taşındı.

Fransa'nın başkenti Paris'e getirilen Ramses'in tabutu, La Villette sergisinde yer alacak.



Mısır'ın bir dostluk göstergesi olarak gönderdiği tabut, özenle taşındı.



O anlar ise sosyla medyadan paylaşıldı

ll.Ramses kimdir:

II. Ramses (MÖ 1303 – MÖ 1212), Mısır'ın On Dokuzuncu Hanedanının üçüncü firavunuydu. Genellikle Eski Mısır'ın en güçlü dönemi olan Yeni Krallık'ın en büyük ve en güçlü firavunu olarak kabul edilir.II. Ramses'in 1000 kız ve 1000 oğlu olduğu iddia edilmektedir. Ancak Ramses 110'a yakın çocuğu olduğu tahmin ediliyor.