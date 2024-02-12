Fırında kabak tatlısı tarifi

Kaynak: Haber Merkezi Tülin Küre
Fırında kabak tatlısı tarifi
Balkabağı denince akla ilk gelen tariflerden biri kabak tatlısı. Bu eşsiz tatlıyı fırında nasıl yapabileceğiniz tarifimizde.

Turuncu rengi ve bal gibi lezzetiyle bu mevsimin vazgeçilmezi kabak tatlısı nasıl yapılır?

MALZEMELER:

1,5 kilogram bal kabağı(temizlenmiş hali)

750 gram toz şeker

2 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

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YAPILIŞI:

Bal kabağını büyük parçalar halinde keserek, temizleyin. Kestiğiniz her parçanın aynı boyutta olmasına dikkat edin. Daha sonra kabakları soğuk suyla yıkayın ve süzülmesi için tezgaha bırakın.

Geniş ve fırına girebilen bir tencereye tarihte yer alan şeker miktarının yarısını koyun ve kabakları kabuk olan kısımları altta gelecek şekilde üst üste getirmeden tencereye dizin.

Kalan şekeri kabakların üzerine serpin. Karanfil ve tarçını koyduktan sonra dizdiğiniz kabakların üstüne ıslatılmış bir yağlı kağıt yerleştirip düz bir tepsi ya da bir kaç tabakla ağırlık yaparak kabakları oda sıcaklığında 2-3 saat bekletin.

kabak-tatlisi-92bdccc7-ea10-44d3-a83e-90a8ed9a9e07.webpKabaklar suyunu saldığında koyduğunuz ağırlıkları kaldırın ve tencerenin kapağı kapalı bir şekilde ocağa koyun. İlk 15 dakika kaynayana kadar yüksek ateşte pişirin. Daha sonra ise çok kısık ateşte kabaklar yumuşayana kadar yaklaşık 40 dakika daha pişirin.

Fırını fansız olarak 120 derecede ısıtın ve pişen kabakların üstüne tabanda kalan şerbetten gezdirip tencereyi kapağı açık, kağıdı kaldırılmış şekilde fırına yerleştirin. Şerbet koyulaşarak bal kıvamına gelip, kabakların üstleri çok ince bir kabuk oluşturana kadar yaklaşık 45 dakika pişirin.

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Fırından çıkan kabakların üzerlerine şerbet gezdirin ve oda sıcaklığında dinlendirin. Kabaklar soğuduğunda, üzerlerine ceviz ve şerbet gezdirerek tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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