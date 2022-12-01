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Fırında kedi yakan caniyi mahkeme tahliye etti

Malatya’da bir kişi sahipsiz kediyi çalıştığı fırında yakarak öldürdü. Tutuklu yargılanan sanık pişman olduğunu iddia ederek tedavi görmek istediğini söyledi. Mahkeme ise sanığa 3 yıl hapis cezası vererek tahliye etti.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 13:36
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Fırında kedi yakan caniyi mahkeme tahliye etti

Fırında kedi yakan caniyi mahkeme tahliye etti
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Malatya'da sahipsiz kediyi çalıştığı iş yerindeki fırında yakarak öldüren sanık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 3 yıl hapis cezası verdiği sanığı tahliye etti.

11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık B.B. (18), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu.

Hakim, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu yönündeki tıbbi raporu okudu.

Sanık B.B. savunmasında, çok pişman olduğunu belirterek "Psikolojik destek ve tedavi görmek istiyorum. Söz veriyorum bir daha karşınıza böyle çıkmayacağım." ifadesini kullandı

 

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