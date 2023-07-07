Firmino Arabistan'a indi ortalık karıştı. Bu bir 'Arap yağı bol bulunca nereye süreceğini şaşırmış' haberidir

Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve Arabistan ekibi Al-Ahli'ye transfer olan Roberto Firmino'ya görkemli bir karşılama yapıldı.
Taraftarlar, Al-Ahli'ye 3 yıllık imza atan Brezilyalı yıldıza akın etti.
FIRMINO'YA BÜYÜK İLGİ
Al-Ahli taraftarı, aracından inen Firmino'nun yanına doğru gitti.
Oyuncuyla fotoğraf çekinmek isteyen taraftarlar, Firmino'ya zor anlar yaşattı.
KARİYERİ
Firmino, Liverpool'da Premier Lig, Federasyon Kupası, Lig Kupası, Community Shield, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Kırmızılar'da 362 maça çıkan Firmino, 111 gol attı.