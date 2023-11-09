Firmino'dan Salah ve Mane itirafı: Birbirlerini sevmezdi

Liverpool'da 8 yıl geçiren ve geçen yaz Suudi Arabistan'a transfer olan Roberto Firmino, eski takım arkadaşları Mohamed Salah ve Sadio Mane ile ilgili flaş bir itirafta bulundu.

Firmino, "Sí Senor: Liverpool Yıllarım" adlı kitabında, "Bu adamları çok iyi tanıyordum, belki de herkesten daha iyi" diye yazdı. "Sahada ben de onların ortasındaydım. Bakışları, yüz buruşturmalarını, beden dilini, biri diğerine kızdığında duyulan tatminsizliği ilk elden gördüm. Bunu hissedebiliyordum." ifadelerini kullandı.

Salah ve Mane arasında çıkan gerilimin 2018 yılında başladığını söyleyen Firmino, "Birçok kişi için, Sadio ile Mo arasındaki [Ağustos 2019'da Burnley'e karşı] anlaşmazlık ilkti, bazıları için ise ilk ve son. Ancak bunun bir önceki sezon olan 2018-19'dan bu yana gelişmekte olduğunu biliyordum. İçgüdülerim ve görevim amacı aralarındaki durumu yatıştırmaktı. Ateşe su dökün, asla benzin dökmeyin." şeklinde konuştu.

Firmino'nun diğer sözleri şu şekilde;

"Onlar hiçbir zaman en iyi arkadaş olmadılar; her biri kendi içine kapandı. İkisinin konuştuğunu görmek nadirdi ve bunun Afrika müsabakalarındaki Mısır-Senegal rekabetiyle bir ilgisi olup olmadığından emin değilim. Gerçekten inanmıyorum. Bilmiyorum ama hiçbir zaman konuşmayı bırakmadılar, bağlarını koparmadılar, her zaman son derece profesyonelce hareket ettiler."

"Hiçbir zaman taraf tutmadım. Bu yüzden beni seviyorlar: Topu her zaman ikisine de verdim; tercihim takımın zaferinden yanaydı. Çoğu kişi hücum üçlüsüne taktik açıdan ne kattığım üzerinde yoğunlaşıyor ama belki de insani yönü de bir o kadar önemliydi. Eğer bunu yapmasaydım, sahada ikisi arasında fırtınalardan başka bir şey olmazdı."

"Belki de bu yüzden Klopp'un en çok oyundan çıkardığı isim bendim. Üçümüzün de çok farklı kişilikleri vardı ve Patron yere şişe falan atmayacağımı biliyordu. Eğer rahatsız olsaydım konuşurdum. Daha sonra özel olarak ona... Bir oyuncu değişikliği gerektiğinde, Bobby'yi çıkarmak diğer ikisini üzmekten daha kolaydı."

"Diğer oyuncular da dahil olmak üzere herkes bu işin nasıl yürüdüğünü biliyordu. Bu, Liverpool'da en kötü saklanan sırdı; doğal olarak kimse ne düşündüğümü ya da nasıl hissettiğimi sormadı. Bu benim doğam; önce takım gelir. Patron (Jurgen Klopp) bunu biliyordu."