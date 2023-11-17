Fırtına İstanbul'un üstüne böyle geliyor

AFAD, Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nin üst üste uyarı geçtiği fırtına her geçen dakika İstanbul'a yaklaşıyor. Fırtınanın İstanbul'un üstüne nasıl geldiğinin görüntüsü ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fırtına İstanbul'un üstüne böyle geliyor

AFAD, Meteoroloji ve İstanbul Valiliği tarafından üst üste uyarılarda bulunulan fırtına her geçen dakika İstanbul'a yaklaşıyor.

FIRTINA GELİYOR

Fırtınanın uydu görüntüleri ortaya çıkarken, İstanbul'un üstüne nasıl geldiği de ortaya çıktı. Yetkililerin üst üste uyarılarda bulunduğu fırtına İstanbul'un üstüne böyle geliyor:

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ÇOK SERT RÜZGAR UYARISI

İstanbul'a vurması beklenen fırtınanın oldukça etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

30-40 knot rüzgarda karada Ağaçların dalları kırılır. Rüzgara karşı yürümek imkansızdır. Denizde Büyük gemiler yalpaya düşer. Güvertede çok zor yürünür.

41-47 knot rüzgarda ise karada Bazı binalarda hasar olur. Baca kapakları sökülür, çatılar uçar. Denizde Gemilerin yalpası büyür. Bordaya çarpan sular güverteye çıkar.

Vatandaşlar meydana gelecek tehlikelere karşı uyarıldı.

Rüzgarın saatteki hızının 40 ila 60 km arasında olması şiddetli rüzgar, 60 km''nin üzerine çıkması ise rüzgar fırtınası olarak nitelendirilir. Fırtına ve şiddetli rüzgarlar, genellikle yağmur, kar ya da dolu hadiselerini de beraberinde getirir. Çoğu zaman fırtınaya şimşek, yıldırım ve gök gürültüsü de eşlik eder.

İşte Bofor rüzgar skalası:

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ÜST ÜSTE UYARILAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul için 18 Kasım Cumartesi günü fırtına ve sağanak uyarısında bulundu.

SEL, YILDIRIM, SU BASKINI

AFAD'dan İstanbullulara gönderilen SMS'te, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da yarın sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor" denildi.

SMS'te, "Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun" uyarısı yapıldı.

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VALİLİK DE UYARDI

İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Valiliğin, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yapılan son değerlendirmelerde yarın sabah, ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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