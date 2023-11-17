Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Fırtına yarın 11 ili vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'da hafta sonu fırtına beklendiğini bildirdi. Vatandaşlar, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

KAYNAK: DHA
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Fırtına yarın 11 ili vuracak

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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