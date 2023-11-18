İstanbul'u rüzgarla birlikte yağmur vurdu. Meteoroloji, AKOM, Valilik 1 gün önce uyarmıştı

Bir gün öncesinden AFAD, Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nin üst üste uyarı geçtiği fırtına İstanbul'a yaklaşmaya devam ediyor.

Fırtınanın İstanbul'un üstüne nasıl geldiğinin uydu görüntüsü ortaya çıkmış ve ili etkisi altına alacağı söylenmişti.

Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur kısa bir süre içerisinde hızını artırdı.

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi’nin yaptığı açıklama doğrultusunda, İstanbul’da Cumartesi günü sabahtan başlayarak, Pazar günü öğlene kadar sürecek sağanak yağış ve fırtına şeklinde kendisini gösterecek.

AKOM’un vatandaşlara gönderdiği mesaj şu şekilde:

"AKOM verisine göre ilçenizde cumartesi sabah başlayıp pazar günü öğle saatlerine kadar sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek. İBB ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Olumsuz bir durumda 153 Çözüm Merkezimize ulaşabilirsiniz."

ÜST ÜSTE UYARILAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul için 18 Kasım Cumartesi günü fırtına ve sağanak uyarısında bulundu.

SEL, YILDIRIM, SU BASKINI

AFAD'dan İstanbullulara gönderilen SMS'te, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da cumartesi günü sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor" denildi.

SMS'te, "Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun" uyarısı yapıldı.

VALİLİK DE UYARDI

İstanbul Valiliği, kentte sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Valiliğin, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yapılan son değerlendirmelerde cumartesi sabahı, ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."