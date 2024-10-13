Fırtına Kastamonu'yu vurdu: Çatı başka bir evin üzerine uçtu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fırtına Kastamonu'yu vurdu: Çatı başka bir evin üzerine uçtu

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde fırtınanın uçurduğu çatı başka bir evin üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, dün gece saatlerinde İhsangazi ilçesi Akkirpi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan fırtınanın şiddetine dayanamayan bir evin çatısı yerinden koparak uçtu. Metrelerce uzağa uçan çatı, prefabrik bir evin üzerine düştü. İçerisinde vatandaşların olduğu öğrenilen prefabrik evde can kaybı ya da yaralanan olmadı. Fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından vatandaşlar, evin üzerine düşen çatıyı kaldırmak için kendi imkanları ile çalışma başlattı.

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Fırtına Kastamonu'yu vurdu: Çatı başka bir evin üzerine uçtu

Fırtına Kastamonu'yu vurdu: Çatı başka bir evin üzerine uçtu

Fırtına Kastamonu'yu vurdu: Çatı başka bir evin üzerine uçtu

Fırtına Kastamonu'yu vurdu: Çatı başka bir evin üzerine uçtu

Fırtına Kastamonu'yu vurdu: Çatı başka bir evin üzerine uçtu

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